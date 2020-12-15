«Аэрофлот» выделил на борту своих самолетов места для пассажиров без маски

«Аэрофлот» выделит на борту своих самолетов специальные места для пассажиров, которые отказываются оставаться в маске во время полета. Об этом рассказала пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

Ранее в компании анонсировали, что не будут пускать на борт пассажиров без средств индивидуальной защиты. Правила касаются даже тех пассажиров, которые не могут надеть маску по медицинским показаниям.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Спецместа выделяются для тех пассажиров, которые отказываются надеть ее после закрытия дверей в самолете. Это вынужденная мера, но она соответствует общемировой практике, заверила пресс-секретарь авиакомпании, передает «РИА Новости».

Вчера очевидцы засняли очереди на сдачу теста на COVID-19 в казанском аэропорту. Многие стоят в ней без средств индивидуальной защиты.



Татьяна Леухина