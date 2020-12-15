«Аэрофлот» выделил на борту своих самолетов места для пассажиров без маски
«Аэрофлот» выделит на борту своих самолетов специальные места для пассажиров, которые отказываются оставаться в маске во время полета. Об этом рассказала пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.
Ранее в компании анонсировали, что не будут пускать на борт пассажиров без средств индивидуальной защиты. Правила касаются даже тех пассажиров, которые не могут надеть маску по медицинским показаниям.
Спецместа выделяются для тех пассажиров, которые отказываются надеть ее после закрытия дверей в самолете. Это вынужденная мера, но она соответствует общемировой практике, заверила пресс-секретарь авиакомпании, передает «РИА Новости».
Вчера очевидцы засняли очереди на сдачу теста на COVID-19 в казанском аэропорту. Многие стоят в ней без средств индивидуальной защиты.
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