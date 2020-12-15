В Казани экипаж автобуса помог школьнику, которому стало плохо

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани экипаж автобусного маршрута №5 помог школьнику, которому стало плохо в общественном транспорте. Водитель и кондуктор оказали ребенку, который начал задыхаться, первую помощь.

Школьник сел в автобус №5 вчера утром. В районе остановки «Колхозный рынок» ребенок почувствовал себя плохо и стал задыхаться. Кондуктор оказала мальчику первую помощь, привела в чувства, дала попить воды. На конечной остановке «Цум» водитель и кондуктор начали расспрашивать мальчика, где он должен был выйти и куда направлялся. Ребенок не смог ни ответить на вопросы, ни назвать свое имя. Водитель и кондуктор посмотрели дневник школьника, где было указано, что он учится в школе №76 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Экипаж автобуса решил вызвать скорую помощь, позвонил родителям мальчика и директору школы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)



Прибывшие врачи скорой помощи осмотрели мальчика и отвезли его в школу. На карете скорой помощи его доставили в учебное заведение. Там мальчика встретили директор и родители, сообщает АТП РТ.

На прошлой неделе кондуктор автобуса №45 Гузалия Мухаметзянова помогла пожилой пассажирке, забывшей свое имя и место жительства.



Татьяна Леухина