В Казани кондуктор автобуса помогла пожилой пассажирке, потерявшей память

В Казани кондуктор автобуса №45 Гузалия Мухаметзянова помогла пожилой пассажирке, забывшей свое имя и место жительства. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации АТП РТ.

«Женщина сказала, ее зовут либо Неля, либо Наиля и она не помнит где живет. Женщина была одета хорошо, но почему-то в осенней обуви. Бабушка очень замерзла», — рассказала о пенсионерке, потерявшей память, кондуктор Гузалия.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пожилая пассажирка села в автобус рано утром на остановке «Ул. Восстания». Кондуктор и водитель, выяснив, что женщина ничего не помнит, вызвали полицию, чтобы помочь женщине найти ее родственников и добраться до дома. Пенсионерку полицейские забрали на конечной остановке автобуса №45 «Су Анасы».

Похожий случай произошел в Казани в марте. Кондуктор автобуса №33 помогла пассажирке, у которой повысилось давление и она потеряла память.

Татьяна Демина