К «Ак Ташу» с банкротным иском постучалась компания разработчика халяльного финансирования

Застройщик из топ-10

Крупный татарстанский застройщик ООО «Ак Таш» может стать ответчиком в деле о банкротстве. О намерении подать соответствующий иск сообщило казанское ООО «Шанталь», информация об этом содержится в федеральном реестре юридически значимых сведений.

«Ак Таш» входит в десятку крупнейших строительных компаний Татарстана — по объемам выручки она занимает восьмое место. Директором и бенефициаром компании является Газинур Ахметов. Более того, связанные с «Ак Ташем» юрлица также обосновались в рейтинге нашего издания во второй-третьей десятке. В 2019 году «Ак Таш» ощутимо нарастил выручку, с 3,1 до 4,6 млрл рублей, прибыль компании составила 6,2 млн рублей. При этом, как отмечало «Реальное время», у компании (что в целом характерно для строительной отрасли), немалая кредиторская задолженность, в последние лет 5 превышающая цифру в 4 млрд рублей.

Компания известна как подрядчик Госжилфонда при президенте Татарстана, построивший соципотечные дома «Салават купере», комплекс «М-14» на Оренбургском тракте, часть Иннополиса. В активе «Ак Таша» также есть дома на Зур Урам, ЖК «Садовое кольцо» на Аметьевской магистрали, ЖК «Триумф» на Губкина (на федеральной земле, полученной в обмен на достройку проблемных домов «ФОНа») и типовые школы и детсады на миллиарды рублей. В этом году компания достроила за 1,6 млрд рублей новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы. Забегая вперед, добавим — судебный спор связан именно со школами и детсадами.

Директором и бенефициаром компании является Газинур Ахметов. Фото Максима Платонова

За что спорят «Ак Таш» и «Шанталь»

«Шанталь» значительно уступает «Ак Ташу» по масштабам бизнеса — за 2019 год компания выручила 13,8 млн рублей при чистой прибыли в 15 тысяч рублей. Единственный ОКВЭД компании связан с непродовольственной розничной торговлей, однако, судя по данным картотеки арбитражного суда, «Шанталь» занимается еще и строительными работами.

Дело в том, что компания уже встречалась с «Ак Ташем» в Арбитражном суде Татарстана. Год назад «Ак Таш» через суд взыскивал неустойки за пропущенные сроки сдачи работ на строительстве двух школ: на улице Рауиса Гареева и в ЖК «Весна». Каждый из этих заказов стоил около миллиарда рублей. «Шанталь» выступало на этих стройках субподрядчиком. По этим искам «Ак Таш» взыскал около 350 тысяч рублей.

А уже этой осенью «Шанталь» через суд потребовало с «Ак Таша» по двум искам 3,7 млн рублей — субподрядчик утверждал, что эту сумму застройщик ему недоплатил по договору и за дополнительные работы. Один из этих исков суд уже частично (на сумму около 700 тысяч из 1,3 млн рублей) удовлетворил, второй еще на рассмотрении.

Компания уже встречалась с «Ак Ташем» в Арбитражном суде Татарстана. Фото Максима Платонова

Практика работы

Бенефициаром «Шанталя» является Рустам Сагдеев — в Татарстане он более известен как глава «Финансового дома «Амалия», который занимается исламскими финансовыми продуктами — например, на KazanSummit в 2019 году он представлял проект по халяль-рассрочке «Икъра» (с арабского языка название можно перевести как «читай, получай образование»).

Сагдеев подтвердил, что готовящийся банкротный иск связан именно с долгами ООО «Ак Таш» по работам на этих школах.

— [Готовящийся иск связан] с тем, что они не исполняют [обязательства]. На сайте Арбитражного суда вы увидите, что у них полно судебных исков и что они свои обязательства перед подрядчиками не исполняют. Для них это норма вещей — неплатежи. Работы сделаны, документы подписаны, оплаты нет. Это может быть месяцами, до года и выше. Это их практика работы, — заявил Сагдеев «Реальному времени».

Сейчас в отношении ООО «Ак Таш» в арбитражных судах рассматривается 22 дела на общую сумму в 33,1 млн рублей. В компании пока не ответили на запрос «Реального времени» об участии в этих процессах.

Александр Артемьев