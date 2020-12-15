Кагарлицкий — о Гарипове в «Динамо»: «Пару лет назад он приводил «Ак Барс» к Кубку Гагарина. Это нам и нужно»

Форвард «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий поделился своими ожиданиями от перехода в московский клуб из «Авангарда» вратаря Эмиля Гарипова.

— О чем тут говорить, если Гарипов пару лет назад привел свой «Ак Барс» к Кубку Гагарина? Это то, что в этом сезоне нам нужно. Очень точно сказал Саша Еременко: мол, конкуренция — это то, что заставляет тебя каждый день расти и быть лучше. У нас отличные вратари — и Ванька Бочаров, и Сашка, и Жора Кузнецов. Но с приходом Эмиля линия стала еще лучше, — приводит слова 31-летнего нападающего издание Russia-Hockey.

13 декабря Гарипов вышел на лед в матче против «Нефтехимика» и вместе с новой командой одержал дебютную победу в составе московских бело-голубых. Гарипов отразил 29 бросков из 31 и заслужил похвалу со стороны главного тренера команды Владимира Крикунова.

Однако обладатель Кубка Гагарина в составе «Тампы» Михаил Сергачев, присутствовавший на игре, раскритиковал судейство и отметил, что рефери подарил «Динамо» победу.