«Я подумаю, отвечать ли»: соратники Николая Никифорова поделили «Инфоматику»

Фото: facebook.com/infomatika.ru (на фото — Давид Тартаковский)

Король татарстанских инфоматов

Как выяснило «Реальное время», в декабре казанская IT-компания «Инфоматика» — крупный производитель интерактивного оборудования, терминалов и пропускных систем — официально получила нового совладельца. Доля в 50% отошла к Тимуру Якубову — директору и совладельцу ООО «Системы документооборота». До последнего же времени «Инфоматика» полностью принадлежала ее директору Давиду Тартаковскому.

«Инфоматика», хоть и не самая публичная из татарстанских IT-компаний, тем не менее внесла значительный вклад в цифровую инфраструктуру республики. Достаточно сказать, что именно «Инфоматика» разрабатывала портал госуслуг Татарстана, а также производила инфоматы электронного правительства. Кроме того, компания занималась организацией билетно-пропускных систем на Универсиаде-2013 в Казани, FINA-2015, ЧМ по футболу — 2018 и WorldSkills-2019. Турникеты в казанском метро также разработаны «Инфоматикой». Из последних проектов — компания устанавливала терминалы электронной очереди в новом корпусе Республиканской клинической инфекционной больницы.

«Инфоматика» занималась организацией билетно-пропускных систем на Универсиаде-2013 в Казани, FINA-2015, ЧМ по футболу — 2018 и WorldSkills-2019. Фото: facebook.com/infomatika.ru

Впрочем, у Якубова и Ко немало проектов и за пределами Татарстана. Например, компания участвовала в создании единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы, а также устанавливала билетно-пропускную систему в столичном парке «Остров мечты». В прошлом году «Инфоматика» сообщала, что займется билетными системами и за рубежом — для ЧМ по футболу — 2022 в Катаре.

Сумма госконтрактов, выигранных в 2020 году юрлицами «Инфоматики» (всего их три — ООО «Инфоматика», ООО «Инфомат» и ООО «СКБ «Инфоматика»), составляет около 90 млн рублей. Впрочем, в годы перечисленных выше чемпионатов госзаказ достигал отметок в 400—600 млн рублей.



Совокупная выручка юрлиц группы компаний за 2019 год, по данным «СПАРК-Интерфакс», превышает 505 млн рублей, чистая прибыль — 32,3 млн рублей.

«Инфоматами сейчас не так много регионов пользуются»

Давид Тартаковский в разговоре с корреспондентом «Реального времени» не стал подробно отвечать на вопросы о появлении нового совладельца в компании.

— Допустим [произошла сделка]. Вы полагаете, вы мне позвонили и я вам буду это рассказывать? Вы направьте [вопросы], я подумаю, отвечать ли, — ответил Тартаковский.

Ответ на письменный запрос не поступил. Издание также направило запрос Тимуру Якубову.

Вместе с тем эксперты республиканской IT-сферы отмечают, что сделка «далека от рыночной» и из-за этого с трудом поддается оценке. Бизнес «Инфоматики» завязан на небольшом количестве заказчиков — преимущественно государственных.





— С рыночной сделкой она (сделка по покупке доли в «Инфоматике», — прим. ред.) ничего общего не имеет. Очень узкий бизнес, зависит от небольшого числа заказчиков. Известно, что сейчас этими инфоматами не так много регионов пользуются, все переходят в веб, а оплата проходит через онлайн-сервисы. Инфоматы — это был такой переходный момент. С технологической точки зрения это очень сложное и дорогое решение. Переходный период имел место быть, сейчас же его нет. Поэтому [у «Инфоматики»] очень узкая ниша, в основном это, скорее всего, техподдержка тех аппаратов, которые остались, — отметил в разговоре с «Реальным временем» гендиректор IT-компании «Эттон» Ефим Климов.

С другой стороны, в Татарстане еще остается поле для работы IT-компаний, процветающих на госзаказах. Так, еще в начале 2020 года в республики анонсировались масштабные проекты по цифровизации — через создание того же Распределенного ситуационного центра (РСЦ РТ), призванного синхронизировать принимаемые на разных уровнях управленческие решения. В рамках этой работы в республике создана Ассоциация содействия цифровому развитию Татарстана во главе со старшим братом президента Татарстана, руководителем ГБУ «Безопасность дорожного движения РТ» Рифкатом Миннихановым.



Несостоявшийся заместитель министра

Якубов является, пожалуй, еще более крупным игроком татарстанского IT-рынка — и еще менее публичным. Он тесно связан с бывшим главой татарстанского и затем федерального Минсвязи Николаем Никифоровым. В конце 90-х — начале 2000-х годов вместе развивали ряд проектов в сфере информационных технологий — например, «Казанский портал», в те времена один из первых интернет-ресурсов Казани. ООО «Казанский портал» и сейчас числится за Якубовым и владеет доменом e-kazan.ru.

Якубов является, пожалуй, еще более крупным игроком татарстанского IT-рынка — и еще менее публичным. Фото: cnews.ru (2013 г.)

Кроме того, сейчас Якубов является директором и совладельцем ряда юрлиц, относящихся к трем крупным казанским IT-компаниям — впрочем, их деятельность тесно связана между собой.

Первая — «Управление информационными проектами», занимается разработкой ПО для госсектора и крупных коммерческих компаний, в том числе в рамках того же портала госуслуг. В общем, в сфере, близкой к «Инфоматике».

Вторая — «Глонасс+112», как сказано в ее описании на сайте казанского IT-парка, компания занимается разработкой «систем координации деятельности экстренных служб с применением геоинформационных технологий и спутниковой навигации». В этих компаниях Якубов — единственный владелец.

Наконец, третья — «Системы документооборота», разрабатывающая СЭД «Практика», которая лежит в основе единой системы межведомственного документооборота Татарстана и еще нескольких регионов. В этой компании Якубову принадлежит 37,5%, еще столько же — бизнесмену Дмитрию Юртаеву, еще 25% — казанскому IT-парку. Ежегодно на эти компании приходятся сотни миллионов рублей госконтрактов.

Добавим, что в 2012 году, вскоре после назначения Никифорова федеральным министром, СМИ сообщали, что Якубов станет заместителем министра. Предполагалось, что в федеральном правительстве Якубов как раз и будет отвечать за близкие ему сферы — электронный документооборот, ГЛОНАСС и так далее.

Вскоре после назначения Николая Никифорова (на фото) федеральным министром СМИ сообщали, что Якубов станет заместителем министра. Фото: Максим Платонов

Никифоров эту информацию опровергал — как незадолго до этого опровергал слухи о своем готовящемся назначении в федеральное министерство. Впрочем, в отличие от этого назначение Якубова действительно не состоялось.

Александр Артемьев