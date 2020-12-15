Сергей Цикалюк удостоен звания «Бизнесмен года»

14 декабря в московском Театре Et Cetera были объявлены результаты ежегодной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards. По результатам голосования жюри Премии председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк объявлен победителем в номинации «Бизнесмен года».

В номинации «Джентльмен индустрии» первым стал Антон Горелов (Sber Private Banking). «Леди индустрии» признана Ольга Дегтярева (Уралсиб | Private Bank). Банкиром года назван Владимир Чубарь (МКБ),

В главной номинации — «Легендарная команда индустрии» — победили представители ВТБ Private Banking. «Газпромбанк» завоевал титул самого клиентоориентированного банка для частных клиентов. В номинации «Лучший российский банк для корпоративных клиентов» победу одержал Банк «Открытие». А Sber Private Banking получил награду как «Лучший российский банк для частных клиентов». Также лидеры индустрии были отмечены и во многих других категориях.

Традиционно председателем жюри Премии выступил управляющий партнер МEDIACRAT Арман Джилавян. Вместе с ним решения выносили член наблюдательного совета Московского кредитного банка Роман Авдеев, бизнесмен и меценат Александр Гафин, генеральный директор «РОСНАНО Капитал» Ирина Рапопорт, генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков, а также издатель SPEAR’S Russia Дарья Фигуркина.

SPEAR’S Russia Wealth Management Awards — первая в России ежегодная Премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Премия учреждена и вручается по аналогии с британской SPEAR’S Wealth Management Awards, которую журнал SPEAR’S UK ежегодно проводит в Лондоне.

Организатором Премии выступает журнал SPEAR’S Russia. Официальным партнером, отвечающим за аудит голосования, — компания PWC.



Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК»