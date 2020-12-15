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«Татнефть» обсудит Стратегию развития до 2030 года

09:49, 15.12.2020
«Татнефть» обсудит Стратегию развития до 2030 года
Фото: tatneft.ru

21 декабря Совет директоров ПАО «Татнефть» обсудит Стратегию развития группы до 2030 года и ожидаемые показатели за этот период. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На заседании обсудят ключевые направления изменений в рамках стратегии управления персоналом группы «Татнефть» до 2030 года.

Фото: wikimedia.org / Panoramio upload bot

В повестке также значатся вопросы об утверждении бюджета «Татнефти» на 2021 год, об исполнении программы геологоразведочных работ за 2020 год, о ходе внедрения и перспективах дальнейшего развития системы КПЭ в компании.

Напомним, что «Татнефть» приняла Стратегию развития до 2030 года в сентябре 2018 года.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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