«Темный рыцарь», «Заводной апельсин» и «Шрек» вошли в список национального достояния США

Фильм о Бэтмене «Темный рыцарь» (2008 год), «Заводной апельсин» (1971 год) Стэнли Кубрика и мультфильм «Шрек» (2001 год) пополнили список наиболее значимых лент, которые выбраны для хранения в библиотеке Конгресса США.

Кроме того, Национальный совет США по сохранности фильмов добавил в этот список мюзикл «Бриолин» (1978 год) с Джоном Траволтой в главной роли, комедийный киномюзикл «Братья Блюз» (1980 год), «Полевые лилии» (1963 год), «Человек с золотой рукой» (1955 год) с Фрэнком Синатрой. Еще значимыми лентами были признаны «Повелитель бури» (2008 год) о работе американских саперов в Ираке, драма «Клуб радости и удачи» (1993 год) о жизни китаянок, уехавших в США, и еще несколько лент, пишет Variety.

Фото: wikipedia.org

Кроме того, в этом году выбор пал на девять работ женщин-режиссеров, что является рекордом для ежегодных списков.

Список фильмов для хранения в библиотеке Конгресса США ежегодно пополняется 25 лентами, созданными не ранее, чем за 10 лет до объявления очередного решения. В настоящее время в перечне 800 названий.

Ранее картина «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга получила главную премию Европейской киноакадемии как «лучший фильм» года.



Татьяна Леухина