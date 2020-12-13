Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года

Картина «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга получила главную премию Европейской киноакадемии как «лучший фильм» года. Об этом сообщается на сайте академии.

Также премию «лучший актер» присудили актеру, сыгравшему главную роль в фильме, Мадсу Миккельсену. Премию «лучший режиссер» получил Винтерберг.

Фото: скриншот / youtube.com

Премию за лучший сценарий Винтерберг разделил с соавтором картины Тобиасом Линдхольмом. В номинации «лучшая актриса» награды удостоилась Паула Бер за роль в фильме «Ундина». Лучшим документальным фильмом признан румынский «Коллектив» (Colectiv).

Премия Европейской киноакадемии существует с 1988 года, согласно замыслу создателей, она противопоставлена американскому «Оскару». Победителю вручается бронзовая статуэтка «Феликс».

Татьяна Леухина