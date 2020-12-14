В Госдуму внесли проект о лишении свободы за клевету в интернете
Депутат Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект об ужесточении уголовной ответственности за клевету в интернете. В документе предлагается ввести штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Изменения предлагаются в статью 128.1 УК РФ. Согласно пояснительной записке к документу, клевета в современных реалиях может распространяться в интернете. Сайт или ресурс могут не быть СМИ, но зачастую их аудитория «значительно превосходит по охвату традиционные средства массовой информации». Именно поэтому «предлагается устранить данный пробел правового регулирования».
Также за клевету, совершенную с использованием служебного положения, будет грозить штраф до 2 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет либо обязательными работами на срок до 320 часов, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
В конце ноября в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, запрещающий демонстрацию изображений военных преступников Второй мировой войны. Публикацию изображений предлагается приравнять к экстремизму.
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