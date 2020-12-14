В Госдуму внесли проект о лишении свободы за клевету в интернете

Депутат Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект об ужесточении уголовной ответственности за клевету в интернете. В документе предлагается ввести штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Изменения предлагаются в статью 128.1 УК РФ. Согласно пояснительной записке к документу, клевета в современных реалиях может распространяться в интернете. Сайт или ресурс могут не быть СМИ, но зачастую их аудитория «значительно превосходит по охвату традиционные средства массовой информации». Именно поэтому «предлагается устранить данный пробел правового регулирования».

Фото: pixnio.com

Также за клевету, совершенную с использованием служебного положения, будет грозить штраф до 2 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет либо обязательными работами на срок до 320 часов, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

В конце ноября в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, запрещающий демонстрацию изображений военных преступников Второй мировой войны. Публикацию изображений предлагается приравнять к экстремизму.



Татьяна Леухина