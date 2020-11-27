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Публикацию изображений военных преступников Второй Мировой войны предлагают приравнять к экстремизму

15:37, 27.11.2020
Публикацию изображений военных преступников Второй Мировой войны предлагают приравнять к экстремизму
Фото: duma.gov.ru

В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, запрещающий демонстрацию изображений военных преступников Второй мировой войны. Публикацию изображений предлагается приравнять к экстремизму.

Согласно документу, публикации изображений личностей, признанных военными преступниками приговором Нюрнбергского Международного военного трибунала, судами во время Великой Отечественной войны, национальными, военными и оккупационными трибуналами, предлагается приравнять к экстремистской деятельности.

Исключение авторы предлагают сделать для изображений, в которых нет признаков пропаганды или оправдания нацизма и «формируется негативное отношение к идеологии нацизма», сообщает «Интерфакс».

Год назад в России разрешили демонстрацию нацистской символики при условии осуждения нацизма.

Ольга Плешкова
Общество
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