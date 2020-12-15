Сегодня в Татарстане ожидается туман, снег и до -12 градусов

Во вторник, 15 декабря, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами слабый снег. Утром в отдельных районах туман. На дорогах гололедица.



Ветер южный умеренный, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха будет колебаться от -7°С до -12°С. В Казани метеорологи прогнозируют 7—10 градусов ниже ноля. В Набережных Челнах термометры покажут от -9°С до -12°С.



Татьяна Леухина