«Роскосмос» допустил , что США хочет использовать в военных целях

Заместитель гендиректора «Роскосмоса» Сергей Савельев прокомментировал предложение США заключить «Соглашения Артемиды», которые представляют собой свод правил по взаимодействию стран в освоении Луны. По его словам, в них не прописан прямой запрет на осуществление военной деятельности на спутнике.

«Таким образом, по нашему мнению, американские коллеги не исключают милитаризации космоса в случае необходимости. Именно указанная скрытая формулировка вызывает, в общем-то, опасения», — сказал Савельев в ходе круглого стола в Совете Федерации (цитата по "РИА Новости".



Фото: pixnio.com

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизации Луны. По его словам, это незаконно и противоречит международному праву. Также Рогозин заметил, что Россия не будет участвовать в лунной гонке с США, которая, по мнению главы «Роскосмоса», напоминает предвыборные соревнования американских демократов и республиканцев.