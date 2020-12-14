Интернет-банк «Ак Барс Бизнес Драйв» стал программой года в категории «Финансы и консалтинг»

Ак Барс Банк стал лауреатом ежегодной премии «Время инноваций» в категории «Финансы и консалтинг». Престижной наградой был отмечен интернет-банк для бизнеса «Ак Барс Бизнес Драйв» в номинации «Программа года».



Церемония награждения победителей независимой премии состоялась 11 декабря в Сочи.



Система дистанционного банковского обслуживания «Ак Барс Бизнес Драйв» (4+) была запущена в 2019 году с целью оптимизации взаимодействия банка с клиентом. Интернет-банк обеспечивает высокую скорость работы, простой и удобный интерфейс для управления счетом онлайн. Клиент в одно нажатие может проверить все операции по счету, создать платеж, получить выписку, посмотреть аналитику. Встроенная онлайн-бухгалтерия и сервисы проверки контрагентов и риски блокировки счета помогут предпринимателям избежать ошибок и успешно развивать свой бизнес.



Кроме того, уже второй год подряд возможности «Ак Барс Бизнес Драйв» высоко оценивают аналитики агентства Markswebb. Система входит в топ-3 самых эффективных интернет-банков для малого бизнеса по удобству сервисов для ВЭД.

АК БАРС БАНК (ПАО)



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