В Казани спрос на шахматные доски вырос на 34% из-за сериала «Ход королевы»

Казань отличилась небывалым ростом спроса на покупку шахматных досок — 34%, уступив Екатеринбургу с показателем спроса в 46%. По мнению экспертов «Авито Услуг», интерес пользователей к данному виду спорта подогрел мини-сериал «Ход королевы», вышедший в конце октября на Netflix.

В целом по стране всего за месяц спрос вырос на 30% при годовом росте в 50%. По оценке экспертов, предложение также растет, но медленнее спроса — шахматные доски стали предлагать лишь на 7% чаще, чем в прошлом месяце. Екатеринбурге, Казань и Москва лидируют по предложению шахматных досок, прирост составил 8%.

Фото: скриншот youtube.com

Конечно же, рост спроса повлиял и на цену шахматных досок, их стали продавать дороже — средняя цена в стране составила 2 200 рублей, что дороже на 10%, чем в предыдущем месяце.

Сэкономить получится в Екатеринбурге, отдав в 2 000 рублей за доску. Казанцы снизили цены на 6%, однако комплект, включающий в себя дополнительно шашки и нарды, обойдется в 2 500 рублей, как и в Москве. Дороже всего стоят шахматы в Санкт-Петербурге — около 3 000 рублей за комплект (прирост цены — 9%).

Влияние популярного сериала распространилось не только на желание приобрести шахматные комплекты, но и на желание научиться игре в шахматы. Спрос на услуги обучения вырос на 29%, что составляет почти 75% от годового роста. Екатеринбург сохранил лидерство и здесь — спрос на тренеров по шахматам вырос на 200%. Жители столицы также не остались в стороне — стали искать тренера на 48% чаще, чем в прошлом месяце.

А вот тренеры далеко не так активно ищут новых учеников. По мнению экспертов, предложение сильно отстает от спроса и по стране выросло всего на 1,4%. Рост в городах тоже небольшой: так, в Москве и Казани он составил 5% и 4% соответственно; а в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге предложение и вовсе снизилось (-12 и -13% соответственно).