Республиканская новогодняя елка состоится в Казани 25 декабря

Фото: Роман Хасаев (архив)

Новогодняя елка для детей с участием президента Татарстана Рустама Минниханова пройдет в Казани 25 декабря. Об этом сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города рассказал и.о. начальника управления культуры Азат Абзалов.



Праздничное мероприятие состоится в «Татнефть Арене». Его зрителями станут более 8 тыс. талантливых школьников в возрасте от 7 до 13 лет.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Из-за пандемии коронавируса регистрация участников президентской елки пройдет в онлайн-формате.

Также в мэрии Казани отметили, что 140 тыс. детей получат бесплатные сладкие подарки к Новому году. На эти цели из местного бюджета выделено 33 млн рублей.

Ранее стало известно, что республиканская елка в Татарстане обойдется бюджету в 36 млн рублей.

Татьяна Демина