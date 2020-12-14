Врачи казанской ДРКБ спасли почку 12-дневному ребенку

Врачи ДРКБ спасли почку 12-дневному ребенку, которому еще внутриутробно диагностировали гидронефроз III степени. Об этом сообщается в аккаунте ДРКБ в соцсети.



«Перед нами стояла задача максимально быстро провести резекцию патологического участка до здоровых тканей и выполнить реконструктивно-пластическую операцию лоханочно-мочеточникового сегмента по методу Хайнс-Андерсен-Кучера. Цель оперативного вмешательства — спасти ребенку почку», — рассказал врач-хирург Шамиль Тахаутдинов, отметив, что обычно такие патологии удается выявить участковыми специалистам в более позднем возрасте.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как только ребенок появился на свет, был сделан ряд рентгеноурологических обследований, в том числе экскреторная урография, то есть рентген почек с контрастным усилением.



Ранее сообщалось, что в Казани врачи спасли ребенка с менингоэнцефалитом и помогли развить речевой аппарат.

Маргарита Головатенко