В Казани врачи вылечили девочку с менингоэнцефалитом и научили ее говорить

В Казани врачи спали ребенка с менингоэнцефалитом и помогли развить речевой аппарат. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Вечером у девочки резко поднялась температура, она стал вялой и неактивной. Скорая помощь доставила ребенка в больницу. Там врачи выяснили, что девочка наблюдалась у невролога, у нее была слабая активность в двигательном плане и проблемы в речевом развитии: в 4,5 года она говорила всего четыре слова: мама, папа, дай и пить.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Далее лечение ребенок получал на базе Консультативной поликлиники №2 ДРКБ, с девочкой занимались по индивидуальной программе. Помимо занятий с логопедом-дефектологом малышка посещала физиопроцедуры, занятия по развитию общей моторики, механотерапию на тренажерах, рефлекторную стимуляцию для активизации речевого аппарата.

В результате комплексного подхода девочка стала больше двигаться, а ее лексикон значительно расширился. К концу лечения она могла составлять простые предложения.



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Ольга Плешкова