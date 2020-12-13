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В одном из магазинов Петербурга нашли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство

18:51, 13.12.2020
В одном из магазинов Петербурга нашли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство
Фото: wikimedia.org Кора27

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов обследуют предмет, похожий самодельное взрывное устройство (СВУ). Его нашли в торговом центре в Калининском районе города.

«Обнаружена коробка с проводами и бутылкой. Проводится проверка», — сообщил ТАСС источник. Предмет был обнаружили сегодня днем. Находку передали на экспертизу.

Фото: pxhere.com

На этой неделе в Татарстане прошли антитеррористические учения, которые организовали в республиканском Управлении ФСБ. По сценарию, теракт произошел на казанской ТЭЦ-1.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество
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