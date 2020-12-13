В одном из магазинов Петербурга нашли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов обследуют предмет, похожий самодельное взрывное устройство (СВУ). Его нашли в торговом центре в Калининском районе города.

«Обнаружена коробка с проводами и бутылкой. Проводится проверка», — сообщил ТАСС источник. Предмет был обнаружили сегодня днем. Находку передали на экспертизу.

Фото: pxhere.com

На этой неделе в Татарстане прошли антитеррористические учения, которые организовали в республиканском Управлении ФСБ. По сценарию, теракт произошел на казанской ТЭЦ-1.



Татьяна Леухина