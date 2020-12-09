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Песков опроверг наличие у Путина двух идентичных кабинетов

13:18, 09.12.2020
Песков опроверг наличие у Путина двух идентичных кабинетов
Фото: kremlin.ru (Путин на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг наличие у Владимира Путина двух идентичных кабинетов, чтобы было непонятно, где он работает.

По словам Пескова, у него их много в разных городах и одинаковых среди нет.

Вчера «Проект» сообщил, что Владимиру Путину построили два одинаковых рабочих кабинета в Сочи и Подмосковье — «чтобы граждане не знали, где он».

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