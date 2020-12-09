Песков опроверг наличие у Путина двух идентичных кабинетов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг наличие у Владимира Путина двух идентичных кабинетов, чтобы было непонятно, где он работает.
По словам Пескова, у него их много в разных городах и одинаковых среди нет.
Вчера «Проект» сообщил, что Владимиру Путину построили два одинаковых рабочих кабинета в Сочи и Подмосковье — «чтобы граждане не знали, где он».ОбществоВласть
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