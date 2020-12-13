«Рубин» в гостях обыграл «Тамбов» благодаря голу Самошникова

«Рубин» в гостях обыграл «Тамбов» (1:0) в матче 18-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Единственный мяч в игре был забит на 20-й минуте встречи. Автором гола стал Илья Самошников, реализовавший момент после передачи Дарко Йевтича.

Матч на «ноль» в свой актив вратарь казанцев Юрий Дюпин, отразивший все удары в створ собственных ворот.

После этой победы на счету «Рубина» стало 27 очков, казанцы вышли 8-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Тамбов» — «Рубин» (Казань) — 0:1 (0:1)

Голы:

0:1 — 20, Самошников (Йевтич).