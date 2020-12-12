Тимур Бикмурзин поделился впечатлениями от победы на конкурсе «ТЭФИ-Капитал» — видео

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Репортаж журналиста Тимур Бикмурзина на телеканале ТНВ в еженедельной аналитической программе «7 дней» признан победителем телевизионного конкурса «ТЭФИ-Капитал-2020», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Сюжет рассказывает о владелицах бизнеса с непростой жизненной траекторией, которые, несмотря на трудности самого разного характера, не жалуются и добиваются успеха, рассказывает сам автор видео.



— Радость, конечно переполняет. Но это не только моя награда, всего телеканала, команды "7 дней», — рассказал Тимур.

Самой программе "7 дней» в этом году исполнилось 15 лет. Премия пребудет в Казань в ближайшие дни. Все подробности — в материале «Реального времени».