РЖД может увеличить количество дополнительных поездов в Казань на новогодние праздники

В новогодние и рождественские праздники ОАО «РЖД» может назначить до 700 дополнительных поездов дальнего следования по популярным маршрутам, в том числе по маршруту Москва — Казань, если спрос на перевозки будет расти. Поезда будут курсировать с 25 декабря 2020 года до 10 января 2021 года.

Ожидается, что больше всего людей будет выезжать 29 и 30 декабря, а пик поездок в обратном направлении придется на 8 и 9 января, сообщается на сайте Министерства транспорта Татарстана.

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Помимо рейса в столицу Татарстана, дополнительные рейсы запланированы из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Новозыбков, Брянск, Белгород, Старый Оскол, Курск, Пензу, Чебоксары, Тольятти, Смоленск, Ижевск, Архангельск, Новороссийск, Адлер, Тамбов, Саратов, Самару, Уфу и другие города. Из Санкт-Петербурга дополнительно отправят поезда в Москву, Анапу, Мурманск, Курск.

Ранее сообщалось, что РЖД отменяет до середины декабря поезда из Казани в Пензу и Адлер из-за уменьшения спроса.

Маргарита Головатенко