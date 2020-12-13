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В Челнах 180-квартирный соципотечный дом получил заключение о соответствии

00:32, 13.12.2020
В Челнах 180-квартирный соципотечный дом получил заключение о соответствии
Фото: gsn.tatarstan.ru

В Набережных Челнах 180-квартирный соципотечный дом №63-23 получил от Инспекции Госстройнадзора Татарстана положительное заключение о соответствии. Главным образом дом предназначается для детей-сирот и работников социальной сферы. Об этом сообщается на сайте республиканского ведомства.

Дом расположен в микрорайоне №63. Его общая площадь составляет 14 674,5 кв. м. Придомовая территория благоустроена — здесь расположены детские площадки, высажены кустарники, деревья. Имеются малые архитектурные формы.

Дом построили по республиканской программе соципотеки и нацпроекту «Жилье и городская среда».

Ранее сообщалось, что в Татарстане на завершающей стадии находится реализация госпрограмм 2020 года в сфере жилищного строительства.

Маргарита Головатенко
НедвижимостьОбщество Татарстан
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