В Челнах 180-квартирный соципотечный дом получил заключение о соответствии

В Набережных Челнах 180-квартирный соципотечный дом №63-23 получил от Инспекции Госстройнадзора Татарстана положительное заключение о соответствии. Главным образом дом предназначается для детей-сирот и работников социальной сферы. Об этом сообщается на сайте республиканского ведомства.



Дом расположен в микрорайоне №63. Его общая площадь составляет 14 674,5 кв. м. Придомовая территория благоустроена — здесь расположены детские площадки, высажены кустарники, деревья. Имеются малые архитектурные формы.

Дом построили по республиканской программе соципотеки и нацпроекту «Жилье и городская среда».



Ранее сообщалось, что в Татарстане на завершающей стадии находится реализация госпрограмм 2020 года в сфере жилищного строительства.

Маргарита Головатенко