Полиция Альметьевска задержала подозреваемую в продаже несуществующих БАДов для похудения

Альметьевские полицейские задержали 23-летнюю подозреваемую в мошенничестве с продажей несуществующих пищевых добавок. Об этом сообщает МВД по Татарстану.



Предполагается, что в апреле этого года, зарегистрировавшись в соцсети под вымышленным именем, женщина разместила объявление о продаже БАДов для похудения. Через несколько дней на объявление откликнулась потенциальная покупательница из Альметьевска.

Злоумышленница предложила 56-летней женщине купить сразу десять упаковок со скидкой — за 6 тысяч рублей. По словам подозреваемой, предложение действовало только по 100%-ной предоплате. Покупательница перевела деньги на банковскую карту продавца. Последняя написала ей, что в скором времени пришлет квитанцию об отправке посылки и трек-код для ее отслеживания. После этого она перестала отвечать на звонки и внесла клиента в черный список. Потерпевшая обратилась в полицию, поняв, что стала жертвой мошенников.

Фото: realnoevremya.ru

Подозреваемую задержали в Челябинской области. Во время обыска у нее дома изъяли мобильный телефон и банковскую карту. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что жительница Альметьевска лишилась около 10 тысяч рублей при попытке купить щенка в интернете.

Маргарита Головатенко