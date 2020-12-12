В Казани задержали водителей, нарушивших ПДД при перевозке тяжеловесного груза

Фото: МВД по РТ

В Казани задержали водителей 1973 и 1979 годов рождения, нарушивших правила перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза. Водители управляли машинами «Рено Премиум» и «Вольво». Об этом сообщает МВД по Татарстану.



В ходе сопровождения большегрузов на спецстоянку водители остановились у края проезжей части и отказались ехать дальше. За неповиновение полиции их арестовали на трое суток.

МВД по РТ

В отношении задержанных были составлены протоколы по статье о нарушении правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. По этой статье им грозит либо штраф от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. Ответственным за перевозку должностным лицам — от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, а юрлицам — от 40 тыс. до 500 тыс. рублей.

Маргарита Головатенко