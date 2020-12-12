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Сегодня в Татарстане температура опустится до -12 градусов

05:30, 12.12.2020
Сегодня в Татарстане температура опустится до -12 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 12 декабря, в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер слабый южный и юго-восточный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем максимальная температура составит 7—12 градусов ниже ноля. В Казани она будет колебаться от -8°С до -10°С. В Набережных Челнах — от -8°С до -12°С.

Фото: Максим Платонов (архив)

На дорогах возможно образование гололедицы.

По данным Гидрометцентра РТ, аномально холодная погода в Татарстане сохранится по 14 декабря.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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