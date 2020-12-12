Сегодня в Татарстане температура опустится до -12 градусов
В субботу, 12 декабря, в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ветер слабый южный и юго-восточный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем максимальная температура составит 7—12 градусов ниже ноля. В Казани она будет колебаться от -8°С до -10°С. В Набережных Челнах — от -8°С до -12°С.
На дорогах возможно образование гололедицы.
По данным Гидрометцентра РТ, аномально холодная погода в Татарстане сохранится по 14 декабря.
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