Сегодня в Татарстане температура опустится до -12 градусов

В субботу, 12 декабря, в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер слабый южный и юго-восточный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем максимальная температура составит 7—12 градусов ниже ноля. В Казани она будет колебаться от -8°С до -10°С. В Набережных Челнах — от -8°С до -12°С.



Фото: Максим Платонов (архив)

На дорогах возможно образование гололедицы.



По данным Гидрометцентра РТ, аномально холодная погода в Татарстане сохранится по 14 декабря.

Татьяна Демина