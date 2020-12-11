Лидер «Нефтехимика» Порядин может перейти в «Ак Барс»

«Ак Барс» интересуется услугами нападающего «Нефтехимика» Павла Порядина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Казанцы намерены выкупить контракт хоккеиста у нижнекамского клуба. В обмен «Нефтехимик» получит денежную компенсацию.

Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Действующий контракт Порядина истекает в конце апреля 2021 года.

В текущем сезоне нападающий сыграл 24 матча в КХЛ, в которых отметился 19 (9+10) набранными очками. По сезонной результативности Порядин уступает в нижнекамском клубе только Либору Гудачеку.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ак Барс» может расстаться с нападающими Михаилом Фисенко и Патрисом Кормье.