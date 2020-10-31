В Нижнекамске возле больницы установили палатку, чтобы пациентам было комфортнее ждать очереди на КТ

В Нижнекамске возле многопрофильной больницы установили специальную палатку для того, чтобы пациентам было комфортнее ждать свой очереди на обследование на компьютерном томографе.

В палатке, которая начала свою работу вчера вечером, сделали все условия для пациентов — помещение обогревается, электричество проведено, установлены чайники, сиденья.

e-nkama.ru

Здесь будет круглосуточно дежурить фельдшер, для того, чтобы организовывать очередь и направлять пациентов. Все находящиеся там будут обеспечиваться масками, перчатками, средствами для дезинфекции рук.



Палатка находится возле здания больницы на Ахтубинской, 13а. Именно в это медучреждение привозят нижнекамцев с подозрением на COVID-19 и пневмонию.



Как объяснили в пресс-службе Нижнекамского района, создание палаток призвано разгрузить машины скорой помощи, в которых ранее пациенты дожидались своей очереди на КТ.

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