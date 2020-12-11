Открытие музея, сдача долгостроя и волонтеры: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 11 декабря

В селе Старое Дрожжаное появился новый музей, посвященный воинам интернационалистам. Его организовал в своем доме местный житель. Фотографиями экспонатов нового культурного объекта поделился в Instagram глава Дрожжановского района РТ Марат Гафаров.

В Елабуге на улице Болгар сдали долгострой, предназначенный для детей-сирот, многодетных семей и медиков. В честь этого на сдачу здания в эксплуатацию приехали даже Дед Мороз и Снегурочка. Новостью и фотографиями в своем Instagram-аккаунте поделился глава Елабужского района РТ, мэр Елабуги Рустем Нуриев.

В селе Красный Яр Чистопольского района РТ сегодня открыли фельдшерско-акушерский пункт. Перерезать красную ленту приехал и глава муниципалитета Дмитрий Иванов, который и представил фотоотчет с мероприятия.

Глава Кукморского района РТ Сергей Димитриев сегодня встретился с самыми активными волонтерами муниципалитета. «Волонтеры нашего района не остаются в стороне ни от одного мероприятия, они помогают ветеранам, детям с ограниченными возможностями здоровья, благоустраивают памятные места, организуют исторические квесты», — написал он в своем Instagram-аккаунте.

Одна из школ Высокогорского района РТ сегодня стала местом съемки для телевидения. Журналисты ТНВ сняли сюжет об организации питания в Куркачинской школе. Как рассказал в своем Instagram глава муниципалитета Рустам Калимуллин, в учреждении ведется родительский контроль за меню столовой.







Татьяна Демина