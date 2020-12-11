В Казанской епархии сообщили, когда в Татарстан прибудет митрополит Кирилл

Новоназначенный митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл прибудет в Казань в следующий понедельник, 14 декабря. Его торжественно встретят в Благовещенском соборе Казанского Кремля.

«В главном храме Казанской епархии митрополит Кирилл совершит молебное пение ко Господу Иисусу Христу и Пресвятой Богородице», — говорится в сообщении на сайте Татарстанской митрополии.

Фото: tatmitropolia.ru

Богослужение начнется в 10.40. В нем примут участие архипастыри Татарстанской митрополии, благочинные, настоятели, настоятельницы и наместники монастырей Казанской епархии. Первое богослужение архипастыря будет транслироваться на портале «Православие в Татарстане».

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (в миру — Михаил Васильевич Наконечный) был назначен главой Татарстанской епархии 8 декабря.



Татьяна Леухина