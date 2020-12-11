Машина рыбнослободского имама на «блатных» номерах попала в дорожный скандал в Казани
Кто прав, кто виноват
Сегодня в казанских пабликах обсуждают дорожный скандал, произошедший в Казани на улице Амирхана, неподалеку от надземного пешеходного перехода. На опубликованной в соцстеях видеозаписи автомобиль Hyundai Sonata попытался выехать на дорогу через тротуар, несмотря на находившихся там пешеходов. Некоторые из них не стали пропускать авто и решили придать инциденту огласку. «Автохам на Амирхана около надземного пешеходного перехода, где ходят в том числе и пожилые, и мамы с детьми, решил поехать прямо по этому тротуару, чтобы удобно было выехать потом на дорогу», — подписал видео автор поста.
— Стой! Стой, я тебе говорю, здесь для пешеходов дорога! Иди, езжай обратно, — говорит один из пешеходов водителю (звук на видео убран из-за наличия нецензурной лексики, — прим. ред.).
— Блатные номера… Тут пешеходная дорога вообще-то! — добавляет женщина на видео, намекая на «красивый» госномер с тремя восьмерками.
Судя по дальнейшим репликам, водитель не стал уступать и продолжил двигаться прямо на пешехода, чтобы все же выехать оттуда. «Ты что делаешь? Человека давишь!» — кричали пешеходы водителю.
Мнения комментаторов под постом разделились — одни предлагали наказать водителя за опасное вождение, другие же заметили, что автору видео не нужно было «стоять перед капотом и качать права», провоцируя тем самым опасную ситуацию. Некоторые отметили, что причиной интереса к конфликту стали именно «блатные» номера.
Машина принадлежит татарстанскому имаму — он уже принес извинения
Казанское инстасообщество Stop City Racing заявило, что им удалось идентифицировать владельца авто — якобы это имам одной из мечетей в Рыбно-Слободском районе. Судя по всему, речь идет об Ильгизе Мухаметзянове из мечети в деревне Балыклы-Чукаево. Кто именно был за рулем авто, по видео определить сложно, но в сообществе предполагают, что это мог быть сын священнослужителя Радиф Мухаметзянов. Авторы поста добавляют, что на машине якобы числится 22 штрафа за нарушение ПДД.
С самим имамом по номеру мечети «Реальному времени» связаться не удалось, но Радиф Мухаметзянов подтвердил, что за рулем был именно он. Однако его версия произошедшего все же отличается.
— Я там товар выгружал, я печенье продаю. У меня машина, битком набитая печеньем, там магазин. А этот, я не знаю, кто этот человек, ему чем-то помешала моя машина, — заявил он.
В Духовном управлении мусульман Татарстана также подтвердили, что машина принадлежит имаму, но за рулем в тот момент находился его сын. Священнослужитель попросил передать участникам инцидента свои извинения.
«Реальное время» также направило запросы в ГИБДД Татарстана.
комментарии
Якобы принадлежит, якобы 22 нарушения?
Все равны, но имамы равнее других?
Все извинились.
И Слава Б-гу, Слава Аллаху.