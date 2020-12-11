Машина рыбнослободского имама на «блатных» номерах попала в дорожный скандал в Казани

Фото: скриншот видео

Кто прав, кто виноват

Сегодня в казанских пабликах обсуждают дорожный скандал, произошедший в Казани на улице Амирхана, неподалеку от надземного пешеходного перехода. На опубликованной в соцстеях видеозаписи автомобиль Hyundai Sonata попытался выехать на дорогу через тротуар, несмотря на находившихся там пешеходов. Некоторые из них не стали пропускать авто и решили придать инциденту огласку. «Автохам на Амирхана около надземного пешеходного перехода, где ходят в том числе и пожилые, и мамы с детьми, решил поехать прямо по этому тротуару, чтобы удобно было выехать потом на дорогу», — подписал видео автор поста.

— Стой! Стой, я тебе говорю, здесь для пешеходов дорога! Иди, езжай обратно, — говорит один из пешеходов водителю (звук на видео убран из-за наличия нецензурной лексики, — прим. ред.).



— Блатные номера… Тут пешеходная дорога вообще-то! — добавляет женщина на видео, намекая на «красивый» госномер с тремя восьмерками.

Судя по дальнейшим репликам, водитель не стал уступать и продолжил двигаться прямо на пешехода, чтобы все же выехать оттуда. «Ты что делаешь? Человека давишь!» — кричали пешеходы водителю.

Мнения комментаторов под постом разделились — одни предлагали наказать водителя за опасное вождение, другие же заметили, что автору видео не нужно было «стоять перед капотом и качать права», провоцируя тем самым опасную ситуацию. Некоторые отметили, что причиной интереса к конфликту стали именно «блатные» номера.

Фото: скриншот видео

Машина принадлежит татарстанскому имаму — он уже принес извинения

Казанское инстасообщество Stop City Racing заявило, что им удалось идентифицировать владельца авто — якобы это имам одной из мечетей в Рыбно-Слободском районе. Судя по всему, речь идет об Ильгизе Мухаметзянове из мечети в деревне Балыклы-Чукаево. Кто именно был за рулем авто, по видео определить сложно, но в сообществе предполагают, что это мог быть сын священнослужителя Радиф Мухаметзянов. Авторы поста добавляют, что на машине якобы числится 22 штрафа за нарушение ПДД.

Судя по всему, речь идет об Ильгизе Мухаметзянове из мечети в деревне Балыклы-Чукаево. Фото: kazan-history.livejournal.com

С самим имамом по номеру мечети «Реальному времени» связаться не удалось, но Радиф Мухаметзянов подтвердил, что за рулем был именно он. Однако его версия произошедшего все же отличается.

— Я там товар выгружал, я печенье продаю. У меня машина, битком набитая печеньем, там магазин. А этот, я не знаю, кто этот человек, ему чем-то помешала моя машина, — заявил он.

В Духовном управлении мусульман Татарстана также подтвердили, что машина принадлежит имаму, но за рулем в тот момент находился его сын. Священнослужитель попросил передать участникам инцидента свои извинения.

«Реальное время» также направило запросы в ГИБДД Татарстана.

Александр Артемьев