Эксперты рассказали, какие специалисты рабочих профессий востребованы в районах Казани

Работодатели Казани сейчас ищут курьеров, продавцов-консультантов, комплектовщиков и уборщиков производственных помещений. Об этом говорится в исследовании сервиса Worki (есть в распоряжении «Реального времени»).

Также эксперты назвали специалистов рабочих профессий, которые больше всего востребованы в разных районах Казани. Так, в Московском районе это уборщики, дворники, упаковщики, подсобные рабочие и грузчики, в Приволжском районе — те же уборщики, а также повара, воспитатели и продавцы-кассиры.

Фото: Максим Платонов

В Вахитовском районе ищут курьеров, продавцов-кассиров, уборщиков, поваров и комплектовщиков/комплектовщиц, в Авиастроительном районе также нужны продавцы и мерчендайзеры-грузчики.

В Советском районе требуются продавцы-консультанты, продавцы, комплектовщики, продавцы-кассиры и курьер, в Кировском районе — операторы кол-центра, представители банка, грузчики и те же продавцы-кассиры. В Ново-Савиновском районе работодатели заинтересованы в первую очередь в воспитателях, продавцах-консультантах, поварах и уборщиках.

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