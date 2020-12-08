Эксперты назвали лучшие декабрьские вакансии в Казани

Портал Superjob.ru опубликовал пятерку лучших вакансий декабря 2020 года в Казани. Первую строчку занял программист «1С: Предприятие 8» — зарплата на этой должности составляет от 100 тыс. рублей в месяц.

Далее идут PHP-разработчик (70—85 тыс. рублей), менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса (от 64,5 тыс. рублей), инженер-проектировщик (60—75 тыс. рублей) и менеджер по продажам в регионе (от 60 тыс. рублей).

Самой высокооплачиваемой вакансией по России стал директор по строительству в Москве — он будет получать от полумиллиона рублей.

Ранее сообщалось, что работодатели в Татарстане стали реже упоминать коронавирус в вакансиях. С середины марта по середину июля число упоминаний достигало 168, а за последние три месяца сократилось до 143.