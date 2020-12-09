ООО «Корнер» высказало свою позицию по поводу закрытия дороги в поселок Татваленка

ООО «Корнер» после публикации статьи «Как жители поселка под Казанью остались без дороги и без помощи властей» https://realnoevremya.ru/articles/188466-kak-zhiteli-poselka-tatvalenok-ostalis-bez-dorogi обратилось в редакцию и выразило свое несогласие со следующими утверждениями:

— строительство элитного поселка в английском стиле обернулось бедой для скромных обитателей поселка Татваленка;

— закрыть дорогу на поселок Татваленка вынудили действия застройщика будущего коттеджного поселка «Брайт парк». Его строительство на территории бывшей «Ясной поляны» ведет теперь ООО «Корнер»

— со старта нового строительства начался отсчет транспортных бед для местных жителей

— сначала застройщик «убил» подъездные дороги

— закрыл для движения привычные маршруты

— теперь жители вынуждены пробираться к себе домой через КПП стройплощадки

— желая сэкономить на топливе и времени работы спецтехники, подрядчики стройки пустили по проселку весь тяжелый транспорт

— разбивая дороги и поднимая пыль

— тяжелая техника с утра до ночи пересекала самый опасный участок подъездной дороги — переезд с нефтепроводами, продавливая над ними грунт

— оказывается, в свое время «Корнер» уже пытался построить переезд в соответствии со спецтехусловиями, но после подсчетов затрат решил, что овчинка не стоит выделки, и объявил — эта дорога ему вовсе не нужна

— сейчас ООО «Корнер» продолжает строительство коттеджного поселка. При этом застройщик ответственность за то, что поток тяжелой техники, следующей на стройку, разбил дороги и привел к закрытию проезда от поселка Татваленка до трассы, признавать не желает

— прежде чем достроить дорогу, хозяевам комплекса нужно будет получить разрешение на ее строительство у администрации района, после этого построить проезд согласно техусловиям и защитить нефтепроводы от нагрузок, а потом поставить дорогу на кадастровый учет

— застройщик должен реализовать специальные технические условия для безопасного проезда через трубопроводы

Также ООО «Корнер» выразило свое несогласие со следующими утверждениями в статье «Следком разбирается в деле «заблокированного» поселка под Казанью»

https://realnoevremya.ru/articles/190504-v-kazani-sledovateli-proveryayut-zablokirovannyy-poselok:

— Нагрузка на дорогу, под которой проходят два магистральных трубопровода, значительно возросла после того, как на территории бывшей Ясной Поляны началось строительство элитного коттеджного поселка «Брайт парк». Вместо легковых машин на проезде появились большегрузы и строительная техника

— сначала застройщик ООО «Корнер» изрядно испортил подъездные дороги и закрыл для движения привычные маршруты. По словам местных жителей, они вынуждены пробираться к себе домой через КПП стройплощадки — как в резервацию. Также по проселку пустили весь тяжелый транспорт

— безопасное обустройство переезда застройщик так и не довел до конца