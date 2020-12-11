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На 78-м году жизни умер актер из «Вечного зова» Николай Иванов

13:56, 11.12.2020
На 78-м году жизни умер актер из «Вечного зова» Николай Иванов

В Санкт-Петербурге умер народный артист России Николай Иванов. Причиной смерти звезды советского сериала «Вечный зов» стала сердечная недостаточность.

77-летний артист ушел после продолжительной болезни, сообщает Санкт-Петербургский ТЮЗ, где служил актер.

Пока дата и место прощания с Ивановым не сообщаются.

В «Вечном зове» Николай Иванов сыграл Ивана Савельева — одну из главных ролей. Стоит отметить, что часть съемок сериала проходила в нескольких деревнях Дуванского района Башкирии.

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