На 78-м году жизни умер актер из «Вечного зова» Николай Иванов
В Санкт-Петербурге умер народный артист России Николай Иванов. Причиной смерти звезды советского сериала «Вечный зов» стала сердечная недостаточность.
77-летний артист ушел после продолжительной болезни, сообщает Санкт-Петербургский ТЮЗ, где служил актер.
Пока дата и место прощания с Ивановым не сообщаются.
В «Вечном зове» Николай Иванов сыграл Ивана Савельева — одну из главных ролей. Стоит отметить, что часть съемок сериала проходила в нескольких деревнях Дуванского района Башкирии.
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