Исследование: россияне стали меньше поддерживать введение четырехдневной рабочей недели
За год число россиян, поддерживающих введение четырехдневной рабочей недели, сократилось.
В прошлом году инициативу поддержали 49% респондентов, тогда как сейчас — 40%. 37% опрашиваемых выступают против такой идеи, год назад этот показатель был равен 31%. За переход на четырехдневку чаще выступают женщины, чем мужчины. Последние, наоборот, предпочитают проводить лишний день на работе, пишет РБК со ссылкой на исследование портала Superjob.
Также сторонниками сокращения рабочей недели чаще выступают молодые люди. Среди людей младше 24 лет эту инициативу поддерживают 44%, среди респондентов старше 35 лет — 37%.
Чаще всего против лишнего выходного высказывались участники опроса с зарплатой от 80 тысяч рублей, которые опасаются возможного снижения дохода. В опросе приняли участие 500 менеджеров по персоналу из 150 населенных пунктов, а также 1 600 сотрудников из 344 населенных пунктов страны.
Напомним, в ноябре россиян ожидает сокращенная рабочая неделя.ОбществоБизнес
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