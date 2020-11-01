Исследование: россияне стали меньше поддерживать введение четырехдневной рабочей недели

За год число россиян, поддерживающих введение четырехдневной рабочей недели, сократилось.

В прошлом году инициативу поддержали 49% респондентов, тогда как сейчас — 40%. 37% опрашиваемых выступают против такой идеи, год назад этот показатель был равен 31%. За переход на четырехдневку чаще выступают женщины, чем мужчины. Последние, наоборот, предпочитают проводить лишний день на работе, пишет РБК со ссылкой на исследование портала Superjob.



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Также сторонниками сокращения рабочей недели чаще выступают молодые люди. Среди людей младше 24 лет эту инициативу поддерживают 44%, среди респондентов старше 35 лет — 37%.



Чаще всего против лишнего выходного высказывались участники опроса с зарплатой от 80 тысяч рублей, которые опасаются возможного снижения дохода. В опросе приняли участие 500 менеджеров по персоналу из 150 населенных пунктов, а также 1 600 сотрудников из 344 населенных пунктов страны.



Напомним, в ноябре россиян ожидает сокращенная рабочая неделя.