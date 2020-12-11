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Нападающий «Ак Барса» Кормье дисквалифицирован на два матча КХЛ

10:05, 11.12.2020
Нападающий «Ак Барса» Кормье дисквалифицирован на два матча КХЛ
Фото: ak-bars.ru

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал нападающего «Ак Барса» Патриса Кормье на два матча.

Такое решение вынесено после рассмотрения эпизода игры казанцев против магнитогорского «Металлурга». В одном из игровых моментов Кормье грязным силовым приемом нанес травму защитнику гостей Михаилу Пашнину.

Форвард пропустит две домашние встречи команды с минским «Динамо» и «Йокеритом» из Хельсинки.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ак Барс» намерен расстаться с Кормье после подписания защитника-легионера Тревора Мерфи.

СпортХоккей
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