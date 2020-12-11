Нападающий «Ак Барса» Кормье дисквалифицирован на два матча КХЛ

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал нападающего «Ак Барса» Патриса Кормье на два матча.

Такое решение вынесено после рассмотрения эпизода игры казанцев против магнитогорского «Металлурга». В одном из игровых моментов Кормье грязным силовым приемом нанес травму защитнику гостей Михаилу Пашнину.

Решения СДК:



Патрис Кормье (@hcakbars) — 2 матча



Денис Паршин, Джей Си Лайпон (@hcDINAMORIGA) — один матчhttps://t.co/yEl1Or1azh — KHL Media (@khlmediateam) December 10, 2020

Форвард пропустит две домашние встречи команды с минским «Динамо» и «Йокеритом» из Хельсинки.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ак Барс» намерен расстаться с Кормье после подписания защитника-легионера Тревора Мерфи.