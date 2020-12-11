Верховный суд РТ рассмотрит апелляцию на арест поволжского душителя бабушек

Фото: "Реальное время"

Сегодня Верховный суд Татарстана оценит законность заключения в СИЗО 38-летнего Радика Тагирова, сознавшегося в почти трех десятках убийств и покушений 2011-2012 годов. Как выяснило «Реальное время», по решению суда, обвиняемого доставят из изолятора. Обычно же в апелляции арестантов подключают по видеоконференцсвязи.



Напомним, слесаря Радика Тагирова задержали в Казани 1 декабря, в тот же день он дал признательные показания в 26 убийствах и одном покушении. К данному дню силовики считают его причастным к 27-ми убийствам и двум покушениям пожилых женщин в 12 регионах Российской Федерации. В Татарстане ему приписывают восемь убийств — семь в Казани, одно в Нижнекамске, в Башкортостане — четыре.

На заседании Советского райсуда Казани сам обвиняемый подтвердил, что признает эти эпизоды и пояснил, что в то время употреблял наркотики. А еще просил — оставить его на время следствия под домашним арестом. Райсуд арестовал его до 27 января будущего года.