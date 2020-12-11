В Татарстане в 2021 году на рыбоводные хозяйства выделят 27 млн рублей субсидий

В 2021 году в Татарстане хотят выделить рыбоводным хозяйствам субсидии на сумму 27 млн рублей. Об этом сообщает Минсельхозпрод республики.



Планируется выделение на конкурсной основе грантов при условии, что ферма производит не менее 15 тонн рыбы в год. В текущем году выбрали два проекта на сумму более 9 млн рублей. По проекту «Агростартап» господдержку получат хозяйства, реализующие проекты производственной деятельности в малых формах хозяйствования. В этом году отобрали один проект, сумма гранта составила 3 млн рублей.



Сейчас идет проработка порядка предоставления субсидий на реализованную рыбу и икру осетровых видов рыб из расчета 20% стоимости реализации.

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Ранее сообщалось, что в Татарстане появится завод по производству красной форели за 690 млн рублей.