Росстат: в октябре COVID-19 стал основной причиной более 11 тысяч смертей

В октябре 2020 года коронавирус стал основной причиной смерти 11 630 россиян, еще в 2 266 случаях он предполагается в качестве причины, но не идентифицирован в организме человека. Такие данные приводит Росстат.

В Приволжском федеральном округе COVID-19 был подтвержден у 1 910 умерших. Наибольшее количество смертей от коронавируса как основной причины за октябрь в ПФО зафиксировано в Нижегородской области (365), наименьшее — в Башкирии (восемь). В Татарстане 12 летальных исходов.

За октябрь в России зарегистрировано 1 711 смертей, где COVID-19 был сопутствующим заболеванием и способствовал появлению осложнений. В ПФО таких случаев 363, в Татарстане — 29.

Фото: Илья Репин (архив)

Случаев, когда у умерших людей был коронавирус, но он никак не повлиял на наступление смерти, в России в октябре выявлено 6 964. В частности, в ПФО 1,3 тыс. подобных летальных исходов, из которых 122 в РТ.

Напомним, что по данным на 10 декабря в России с начала пандемии от коронавируса умерли 45 280 человек.

Татьяна Демина