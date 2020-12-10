В России за сутки зафиксировали почти 28 тысяч новых случаев коронавируса

Фото: Илья Репин (архив)

За прошедшие сутки в России официально подтверждены 27 927 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии зафиксировано 2 569 126 случаев COVID-19.

По данным федерального оперштаба, выздоровели за все время 2 033 669 человек. За последние сутки ковид перебороли 25 887 пациентов.

Умерших от коронавируса за сутки 562 человека. С начала пандемии официально коронавирус признан причиной смерти 45 280 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Число активных случаев оценивается в 490 177.

Наименьший прирост новых случаев отмечен в Ханты-Мансийском автономном округе — 0,6%. В Татарстане темпы прироста оцениваются в 0,8%.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 81 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 499 тысяч — за последние сутки.