В России за сутки зафиксировали почти 28 тысяч новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России официально подтверждены 27 927 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии зафиксировано 2 569 126 случаев COVID-19.
По данным федерального оперштаба, выздоровели за все время 2 033 669 человек. За последние сутки ковид перебороли 25 887 пациентов.
Умерших от коронавируса за сутки 562 человека. С начала пандемии официально коронавирус признан причиной смерти 45 280 человек.
Число активных случаев оценивается в 490 177.
Наименьший прирост новых случаев отмечен в Ханты-Мансийском автономном округе — 0,6%. В Татарстане темпы прироста оцениваются в 0,8%.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 81 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 499 тысяч — за последние сутки.АналитикаОбществоМедицина
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