В Казани кондуктор автобуса спасла женщину, потерявшую память

В Казани кондуктор пришла на помощь женщине, потерявшей память в автобусе №33.

Случай произошел 18 февраля и так бы и остался неизвестным, если бы не поступила благодарность от дочери пострадавшей женщины.

«Маме стало плохо, повысилось очень сильно давление с потерей памяти. Кондуктор Алина Матвеева не растерялась, помогла маме успокоиться и вспомнить мой сотовый. Состояние мамы было крайне тяжелое, стоило промедлить хоть 10 минут и не миновать было инсульта. Сейчас мама находится в 18 больнице на лечении без осложнений. Еще раз большое спасибо!» — написала женщина на предприятие.

Поступок кондуктора не оставили без внимания. Руководство КПАП №9 приняло решение выписать премию кондуктору в размере 5 тысяч рублей.

