Меркель и Путин обсудили инцидент с Навальным

Канцлер Германии Ангела Меркель провела сегодня телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, усилия в нормандском формате и инцидент с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

«Канцлер провела сегодня телефонный разговор с российским президентом Путиным. Канцлер и президент обсудили темы Нагорного Карабаха, Украину и нормандский процесс и дело Навального», — рассказали ТАСС в правительстве ФРГ.

Фото: wikimedia.org

В сообщении Кремля, опубликованном на сайте президента России, говорится, что Путин и Меркель обсудили ситуацию вокруг Карабаха, выразили готовность к двустороннему сотрудничеству в рамках Минской группы ОБСЕ и договорились о дальнейших контактах между министерствами здравоохранения России и ФРГ, в частности, по вопросам вакцин. Об обсуждении вопроса о ситуации с Навальным ничего не говорится.

В октябре Евросоюз ввел односторонние санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с отравлением Навального. Под ограничения попали чиновники администрации президента РФ, директор ФСБ, полпред президента в СФО.



Татьяна Леухина