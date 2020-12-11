Сегодня в Татарстане температура опустится до -13 градусов
В пятницу, 11 декабря, в Татарстане ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер слабый восточный и юго-восточный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем максимальная температура составит 8—13 градусов ниже ноля. В Казани она будет колебаться от -8°С до -11°С. В Набережных Челнах — от -10°С до -13°С.
На дорогах возможно образование гололедицы.
По данным Гидрометцентра РТ, аномально холодная погода в Татарстане сохранится по 14 декабря.
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