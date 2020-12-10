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Гидрометцентр: в европейскую часть России придет мощное потепление

09:43, 10.12.2020
Гидрометцентр: в европейскую часть России придет мощное потепление
Фото: Максим Платонов (архив)

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказали о резком потеплении в европейской части России. По ее словам, устойчивый сибирский антициклон, благодаря которому в центре европейской территории России была ясная и морозная погода, начинает разрушаться.

После с запада подойдет атлантическое тепло, который повлияет на погоду уже в ближайшее воскресенье — небо начнет затягиваться облаками. Также прогнозируется выпадение снега, но серьезных снегопадов не ожидается, пишет «Российская газета».

В Москве заметные погодные перемены произойдут в понедельник, 14 декабря. Так, ночью будет от -3 до -8 градусов, днем от 0 до -5, то есть потеплеет сразу на 5-7 градусов.

Ранее в Гидрометцентре РФ предупредили об аномальных холодах в ПФО. При этом синоптики прогнозируют теплую погоду на Новый год.

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