Путин поздравил RT с юбилеем: «Это голос, которому доверяют и который уважают»
Президент России Владимир Путин поздравил телеканал RT с 15-летием. «Сегодня вас ежедневно смотрят и читают десятки миллионов людей во многих странах мира. Это голос, которому доверяют и который уважают. И, скажем прямо, это еще и тот голос — голос правды, которую некоторые боятся и которую хотели бы замолчать», — цитирует его канал RT.
По мнению Путина, успех канала заключается в том, что он следует универсальным законам честной, профессиональной и свободной журналистики.
Путин также выразил уверенность, что голос RT будет слышен на всех континентах.
Вчера RT выпустил шуточный ролик к 15-летию телеканала.ОбществоВластьТехнологииМедиа
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