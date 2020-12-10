Путин поздравил RT с юбилеем: «Это голос, которому доверяют и который уважают»

Президент России Владимир Путин поздравил телеканал RT с 15-летием. «Сегодня вас ежедневно смотрят и читают десятки миллионов людей во многих странах мира. Это голос, которому доверяют и который уважают. И, скажем прямо, это еще и тот голос — голос правды, которую некоторые боятся и которую хотели бы замолчать», — цитирует его канал RT.

По мнению Путина, успех канала заключается в том, что он следует универсальным законам честной, профессиональной и свободной журналистики.

Фото: commons.wikimedia.org

Путин также выразил уверенность, что голос RT будет слышен на всех континентах.

Вчера RT выпустил шуточный ролик к 15-летию телеканала.