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В Гидрометцентре РФ предупредили об аномальных холодах в ПФО

23:48, 09.12.2020
В Гидрометцентре РФ предупредили об аномальных холодах в ПФО
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Приволжском и Южном федеральных округах в ближайшие дни установится аномально холодная погода. Об этом РБК рассказал глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, причиной низких температур в России стал мощный антициклон. Холода ожидаются на юге Европейской части страны и на Нижней Волге.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вильфанд заявил, что максимальное отклонение от температурных норм будет в Астраханской и Волгоградской областях и Калмыкии. Там температура опустится сразу на девять градусов ниже нормы.

Ранее в Гидрометцентре признали осень 2020 года в России самой теплой за всю историю метеонаблюдений.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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