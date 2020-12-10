«Зенит-Казань» стартовал в Лиге чемпионов с победы над «Берлином»
«Зенит-Казань» обыграл немецкий «Берлин» (3:0) в матче группового раунда Лиги чемпионов по волейболу.
Самым результативным игроком в составе казанской команды стал Максим Михайлов, набравший 14 очков, в том числе благодаря 4 эйсам.
Без шансов— Зенит-Казань (@volleyzenit) December 9, 2020
Оформляем быструю победу и уходим готовиться к завтрашней встрече с «Любляной» #ВсёБудетZ #БерлинЗенит #5ZEN pic.twitter.com/LLsnkKqp2f
Сегодня казанцы сыграют в Берлине против словенской «Любляны».
Лига чемпионов. Группа С. 2-й тур
«Берлин» (Германия) — «Зенит-Казань» (Россия) — 0:3 (21:25, 19:25, 18:25)
«Зенит-Казань»: Вольвич (6), Бутько-К (3), Нгапет (13), Волков (3), Михайлов (14), Беднож (12) — стартовая шестерка, Голубев (либеро), Кротков (либеро), Сурмачевский (0), Земченок (0), Алекно (0).
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